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Сегодня, 12:09

Названа причина срыва боя Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Сторона чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) настаивала на том, чтобы украинец получил 70 процентов прибыли с реванша против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0). Об этом сообщил инсайдер Майк Коппингер из ESPN Ringside.

«В случае победы Усика над Фьюри его команда настаивала на том же распределении гонорара — 70 на 30, но уже в пользу Александра. Фьюри в случае первого поражения в профессиональной карьере просил распределение 50 на 50, если бой состоится в Великобритании, так как там он крупная звезда», — написал Коппинджер в Twitter.

Ранее источники подтвердили, что переговоры Усика и Фьюри не увенчались успехом.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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