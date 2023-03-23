Названа причина срыва боя Усика и Фьюри

Сторона чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) настаивала на том, чтобы украинец получил 70 процентов прибыли с реванша против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0). Об этом сообщил инсайдер Майк Коппингер из ESPN Ringside.

«В случае победы Усика над Фьюри его команда настаивала на том же распределении гонорара — 70 на 30, но уже в пользу Александра. Фьюри в случае первого поражения в профессиональной карьере просил распределение 50 на 50, если бой состоится в Великобритании, так как там он крупная звезда», — написал Коппинджер в Twitter.

Ранее источники подтвердили, что переговоры Усика и Фьюри не увенчались успехом.