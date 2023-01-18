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Сегодня, 13:20

Нганну хочет подраться с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что он планирует дебютировать в боксе и подраться с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) или с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Я не знаю, где он [Фьюри] сейчас, но я собираюсь это выяснить. Раньше я не мог говорить о чем-то конкретном. Теперь могу. Время пришло», — сказал Нганну на The MMA Hour.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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