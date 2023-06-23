Валуев: «Мы констатируем, что в спорт пришла большая грязная политика»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение МОК лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA).

«Мы констатируем, что в спорт пришла большая грязная политика. Решения, принятые вчера, являются абсолютно политизированными абсолютно не правомочными. Мы сегодня должны единым фронтом выступить против позиции и сказать Томасу Баху нет. Тогда они увидят, что мы не готовы, чтобы над нами издевались», — сказал Валуев.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.