Николай Валуев сообщил, что получил повестку из военкомата

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев сообщил, что получил повестку из военкомата.

«По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе РФ и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», — приводят «Известия» слова Валуева.

У 49-летнего Валуева 50 побед и 2 поражения в профессиональном боксе. Он завершил карьеру в ноябре 2009 года после поражения от Дэвида Хэя.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.