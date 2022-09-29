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Профессиональный

29 сентября, 13:38

Николай Валуев сообщил, что получил повестку из военкомата

Иван Торопцев
Корреспондент
Николай Валуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев сообщил, что получил повестку из военкомата.

«По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе РФ и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», — приводят «Известия» слова Валуева.

У 49-летнего Валуева 50 побед и 2 поражения в профессиональном боксе. Он завершил карьеру в ноябре 2009 года после поражения от Дэвида Хэя.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Источник: https://iz.ru/1402986/2022-09-29/deputat-nikolai-valuev-soobshchil-o-poluchenii-povestki-iz-voenkomata
Николай Валуев
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