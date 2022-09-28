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28 сентября, 16:12

Николсон поделился мнением о драке Исмаилова и Перри

Виктория Кравченко

Американский боец смешанных единоборств Алекс Николсон отреагировал на драку между бойцом MMA Магомедом Исмаиловым и экс-бойцом Майком Перри.

Инцидент произошел на пресс-конференции накануне турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, что произошедшее смешно, Перри хотел обратить на себя внимание, снять это на видео. Я не играю давно в эти игры. Я отец и взрослый человек. Но, конечно, я готов был встать, мой друг был в этой ситуации, в опасности», — цитирует Николсона РЕН ТВ.

Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1028985-nikolson-o-drake-ismailova-i-perri-ne-igraiu-davno-v-eti-igry
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