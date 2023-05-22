Каллум Смит: «Бетербиев часто пропускает. Ему можно причинить боль»

Обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) рассказал, что может потрясти чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Это тот бой, которого я хотел, и бой, в победу которого я верю. Возможность завоевать три мировых титула за один вечер для меня очень интересна, — отметил Смит в интервью iFL T. — Так что независимо от того, где и когда это произойдет, я с нетерпением жду этого боя. Он [Бетербиев] очень хороший боец. Я его очень уважаю. Он великий чемпион, но ему 38 лет, и ударить его не так уж трудно. Очевидно, что он сам сильно бьет, но он часто пропускает, и ему можно причинить боль. Я уверен в своих силах. Когда-то я был чемпионом мира и был лучшим в мире во втором среднем. Я верю, что в полутяжелом весе и под руководством моей новой тренировочной команды я буду лучше. Я верю, что стили делают бои, и это бой, который я определенно могу выиграть. Я бы не стал вызывать его на этот бой только для того, чтобы накрутить рейтинг. Я верю, что смогу сделать свою работу, отобрать у него пояса и вернуться домой».

Бетербиев и Смит должны провести бой в начале августа в Канаде.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (23-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Смит в прошлом бою одолел Матье Бодерлика (21-2) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Смит имеет лишь одно поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2).