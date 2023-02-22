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Сегодня, 12:30

Олейник считает, что у Мейвезера есть преимущество перед Чалмерсом

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка боксера Флойда Мейвезера и Аарона Чалмерса.

«В техническом плане преимущество у Мейвезера. Это его стихия, его мир. Они будут сражаться на его поле. Это все равно что к Карелину позвать какого-нибудь хорошего боксера по правилам греко-римской борьбы работать. Какой бы сильный боксер ни был, Сан Саныч будет чувствовать себя комфортнее.

«Единственное — это возраст. Это человек с огромнейшим опытом. Никто не думает, что он будет делать ошибки и расслабляться. Он должен очень собранно проработать два-три раунда. Тогда он прочувствует человека и спокойно сможет с ним поиграть. Но первое время нужно быть на максимальном пределе, как будто выступаешь против самого сильного соперника», — приводит слова Олейника РЕН ТВ.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.

Алексей Олейник
Флойд Мейвезер-младший
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