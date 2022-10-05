Мехонцев — об отмене отстранения российских боксеров от международных соревнований: «Эта новость воодушевит всех спортсменов»

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отреагировал на допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под эгидой IBA.

«Это очень круто. Очень надеялся, что наши спортсмены и мои младшие товарищи выступят для начала на чемпионате мира, а затем смогут участвовать в отборе и на Олимпийские игры. Каждый спортсмен хочет реализовать себя на высшем уровне и идет к этому десятилетиями, а в итоге из-за политики и непонятной ситуации в олимпийском движении у них забирают такой шанс. Это очень приятная новость для нашего спорта, которая воодушевит всех спортсменов», — цитирует Metaratings.ru Мехонцева.

В среду, 5 октября в IBA объявили об отмене отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Запрет действовал с марта нынешнего года.