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Сегодня, 17:41

Мехонцев — об отмене отстранения российских боксеров от международных соревнований: «Эта новость воодушевит всех спортсменов»

Мария Гусева

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отреагировал на допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под эгидой IBA.

«Это очень круто. Очень надеялся, что наши спортсмены и мои младшие товарищи выступят для начала на чемпионате мира, а затем смогут участвовать в отборе и на Олимпийские игры. Каждый спортсмен хочет реализовать себя на высшем уровне и идет к этому десятилетиями, а в итоге из-за политики и непонятной ситуации в олимпийском движении у них забирают такой шанс. Это очень приятная новость для нашего спорта, которая воодушевит всех спортсменов», — цитирует Metaratings.ru Мехонцева.

В среду, 5 октября в IBA объявили об отмене отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Запрет действовал с марта нынешнего года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mexoncev-novost-o-dopuske-boksyorov-vstretili-ovaciyami-na-cempionate-rossii-50324/
Бокс
Егор Мехонцев
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