Олимпийский чемпион по боксу Тищенко отреагировал на вызов Исмаилова

Боксер RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко отреагировал на вызов Магомеда Исмаилова.

Ранее Исмаилов в своих соцсетях назвал условие для согласия на бой против чемпиона Олимпийских игр по боксу.

«Мага, конечно, молодец! Ни одной новости без внимания не оставляет. По поводу боя... Вряд ли это возможно в ближайшее время. Но опять же все зависит от предложения и организаторов», — сказал Тищенко «СЭ».

«Если это кому-то вообще будет интересно. У меня уже следующий соперник есть. Причем бои очень важные, конкурентные. В плане бокса очень интересный поединок для российского зрителя. Я думаю, что следующий бой я проведу против Алексея Егорова. Будем настраиваться, готовиться. А параллельно если с Магомедом Исмаиловым что-то будет, то, конечно, это здорово. Это прибавит мне медиа, узнаваемости. Я хоть и олимпийский чемпион, но надо поднимать аудиторию. В медиа Магомед Исмаилов намного популярнее. Молодец! Нашел свою нишу!»

6 мая в Екатеринбурге в рамках «Бойцовского месяца RCC» Евгений Тищенко одержал победу над Ива Нгабу судейским решением.

В марте в турнире RCC Boxing в Екатеринбурге Исмаилов победил Ивана Штыркова.