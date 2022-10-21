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Сегодня, 21:18

Определились финалистки чемпионата России по боксу среди женщин

Анна Горшкова
Корреспондент

21 октября в Краснодаре определились все финалистки чемпионата России по боксу среди женщин.

Финальные поединки начнутся в «Баскет Холле» в субботу, 22 октября, в 17.00 мск.

Призовой фонд чемпионата России составляет 24 миллиона рублей. Победительницы получат по 1,5 миллиона, серебряные медалисты — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч рублей.

Финалистками во всех весовых категориях стали:

— до 48 кг: Салиндер Дарья (Ямало-Ненецкий АО), Чумгалакова Юлия (Московская область);
— до 50 кг: Артемова Алена (Ульяновская область), Пальцева Екатерина (Московская область);
— до 52 кг: Аэдма Анна (Алтайский край), Савельева Елена (Московская область);
— до 54 кг: Казыгашева Саяна (Республика Хакасия), Кириенко Анастасия (Москва);
— до 57 кг: Абрамова Дарья (Тульская область), Воронцова Людмила (Московская область);
— до 60 кг: Чернобородова Юлия (Ивановская область), Голубева Надежда (Краснодарский край);
— до 63 кг: Сычугова Наталия (Москва), Головченко Галина (Москва);
— до 66 кг: Аминева Азалия (Республика Башкортостан), Молдажанова Альбина (Тюменская область);
— до 70 кг: Демурчян Анастасия (Краснодарский край), Сандакова Дарима (Республика Бурятия);
— до 75 кг: Шамонова Анастасия (Краснодарский край), Гапешина Елена (Республика Бурятия);
— до 81 кг: Иванова Анна (Москва), Молочкова Евгения (Нижегородская область);
— свыше 81 кг: Богданова Татьяна (Иркутская область), Пятак Диана (Ханты-Мансийский АО).

Источник: https://rusboxing.ru/news/4549
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