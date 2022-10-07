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Сегодня, 20:27

Определились все финалисты чемпионата России по боксу в Чите

Анна Горшкова
Корреспондент

7 октября в Чите определились все финалисты чемпионата России по боксу.

Финальные бои пройдут 8 октября. Уступившие в полуфиналах боксеры уже были награждены бронзовыми медалями.

Призовой фонд турнира составляет 26 миллионов рублей. Победители получат по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч.

Финалистами во всех весовых категориях стали:

— 48 кг: Эдмонд Худоян, Володя Мнацаканян;
— 51 кг: Расул Салиев, Василий Егоров;
— 54 кг: Максим Кузнецов, Дмитрий Двали;
— 57 кг: Эдуард Саввин, Руслан Белоусов;
— 60 кг: Всеволод Шумков, Артур Субханкулов;
— 63,5 кг: Илья Попов, Габил Мамедов;
— 67 кг: Евгений Кооль, Тархан Идигов;
— 71 кг: Игорь Свиридченков, Иван Ступин;
— 75 кг: Павел Сосулин, Джамбулат Бижамов;
— 80 кг: Имам Хатаев, Савелий Садома;
— 86 кг: Шарабутдин Атаев, Ришат Бакиров;
— 92 кг: Алексей Зобнин, Муслим Гаджимагомедов;
— свыше 92 кг: Светослав Тетерин, Алексей Дронов.

Источник: https://www.rusboxing.ru/news/4508
Бокс
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