Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 16:04

Оскар Де Ла Хойя дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя предположил, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) победит чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0).

«Мне нравится этот бой. Люди скажут, что он запоздал на четыре года, но нет, это идеальное время, — отметил Де Ла Хойя в интервью FightHype. — Оба парня непобедимы, оба парня, похоже, на вершине своих возможностей... Наконец-то в полусреднем весе лучший дерется с лучшим. Меня это радует.

Я отдаю предпочтение Кроуфорду, это мое личное мнение. Стили делают бои. Эррол Спенс много лет находился под началом Golden Boy, и мы продвигали большинство его ранних боев. Его односторонний стиль, очевидно, работает на него и по сей день, но я думаю, что Кроуфорд, возможно, сможет его вскрыть. Медленно, но верно.

Арсенал Кроуфорда намного обширнее. Он более универсален. У него отличная работа ног. Он наносит кучу ударов. Он бросает комбинации. Я могу ошибаться, но это может оказаться слишком сложным для Спенса".

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Оба боксера на протяжении нескольких лет не могли договориться об объединительном поединке. Их бой является одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.

Теренс Кроуфорд
Эррол Спенс
0
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Окампо: «Тим Цзю — воин, который без страха идет напролом»

Джон Маккарти рассказал, почему Джон Джонс опаснее Тайсона Фьюри