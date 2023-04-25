Оскар Де Ла Хойя получал угрозы убийством перед боем Гарсии и Дэвиса

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя сообщил, что сразу покинул мероприятие, на котором выступали бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) и регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0).

«Что касается меня, то моя команда охраны сказала мне: «Босс, мы должны убираться отсюда». Дело в том, что мне угрожали расправой. Вы, ребята, не знаете этого, я получал угрозы убийством в течение всей недели. И они просто сказали, что это просто слишком опасно, поэтому мы ушли оттуда», — сказал Де Ла Хойя в соцсетях.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.