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Сегодня, 09:47

Отец Фьюри назвал самого опасного боксера для Тайсона: «Он опаснее Усика»

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) уверен, что 39-летний китайский супертяжеловес, обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (25-1) опаснее чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«На мой взгляд, у Тайсона есть два варианта, с кем драться. Первый — с Усиком, второй — с Чжаном, — сказал Фьюри в интервью FreeBets. — При этом я считаю, что Чжан — гораздо более сложный соперник, чем Усик. Он зарекомендовал себя в бою против Джо Джойса. Он двухметровый и умеет бить. Усик коварен, но у него нет такой ударной мощи, как у Чжана.
Чжан не менее опасен, чем Деонтей Уайлдер, потому что он техничнее, чем Уайлдер. Разница между ними в том, что Чжан умеет и боксировать, и бить. Чжан — отличный боксер, у него хорошая любительская карьера. Я впечатлен им.
И я с нетерпением жду, когда они с Тайсоном померяются силами, потому что я сказал Тайсону: «Забудь Усика, Чжан опаснее, потому что у Усика нет мощи, чтобы нокаутировать тебя».

Чжилэй победил Джо Джойса (15-1) техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 15 апреля в Лондоне, Великобритания.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Тайсон Фьюри
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