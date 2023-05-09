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Сегодня, 08:19

Отец Фьюри рассказал, что отличает его сына от других супертяжеловесов

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что его сын обладает сильным характером и умением адаптироваться к сопернику.

«Любой, кто думает, что кто-то из нынешнего поколения супертяжеловесов может сравниться с Тайсоном, подумай еще раз, — отметил Фьюри в интервью Stamina For Sale. — У Тайсона есть то, чего нет у остальных — он может адаптироваться к любой ситуации.

Главное — он верит в свои силы. Он верит в себя, верит, что когда он выйдет на ринг, никто не победит Тайсона Фьюри.

Когда он падает от громоподобных ударов, он думает: «Хорошо, я жив, давай встанем и сделаем это. Чтобы меня победить, ему придется меня убить».

Фьюри следующий бой должен провести летом.

Бокс
Тайсон Фьюри
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