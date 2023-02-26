Отец Фьюри: «Кто вообще такой Усик? Если бы не бой с Джошуа, его бы никто не знал»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), уверен, что его сын должен получить большую часть прибыли с боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Учитывая, что Тайсон — великий чемпион, доходы [между Фьюри и Усиком] должны быть 60/40 [в пользу Фьюри], — сказал Джон Фьюри ID Boxing. — Но вот другой сценарий — возьми 30 процентов, и если ты победишь, то получишь 40 процентов.

В конце концов, кто вообще такой Александр Усик? Если бы Джошуа не дрался с ним, никто бы не знал его имени. Он не смог бы заполнить даже «Манчестер Арену». Тайсон — большой любимец публики, он и раньше собирал огромные толпы. Тайсон — это сторона «А». Ему [Усику] повезло, что он может подраться с Тайсоном. Он владеет поясами, которые уже были у Тайсона. У Тайсона в шкафу их полно.

В конце концов, возьми 30 процентов. Давай устроим бой, и если ты победишь Тайсона, то получишь 40 процентов. Но Тайсон все равно победит».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.