Отец Фьюри: «Бой с Усиком — это легкая прогулка по парку»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) заявил, что его сын встречался с более опасным бойцом, чем чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0).

«Бой с Усиком — это легкая прогулка по парку, он [Тайсон] может вернуться через два года и победить Усика. Не забывайте, что он участвовал в одном из самых опасных боев в мире с Деонтеем Уайлдером, так что Усик не представляет никакой угрозы», — отметил Фьюри Boxing Social.

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.