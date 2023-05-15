Отец Фьюри назвал единственный бой, который хочет провести Тайсон

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что его сын хочет подраться только с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Тайсон сам решает, что ему делать. Для него есть только один бой, и это должен быть бой против кролика с Украины Усика, который сбежал в Саудовскую Аравию, чтобы побольше заработать», — сказал Фьюри Boxing King Media.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.