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Сегодня, 13:08

Отец Фьюри: «Усик — просто какой-то переоцененный крузервейт»

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), уверен, что его сын побьет чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) одной рукой.

«Усик — просто какой-то переоцененный крузервейт, — отметил Фьюри в интервью Stamina For Sale. — Тайсон предложил ему самый большой гонорар за бой на «Уэмбли». Самый большой гонорар в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами. Они выбрали саудовские деньги.

Тайсон может победить Усика одной рукой, и я готов сказать это где бы то ни было".

Усик следующую защиту титулов проведет против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа? (19-1).

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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