Папин: «Есть спортивный интерес к Асбарову. За Димона Кудряшова поквитаться можно было бы»

Россиянин Алексей Папин после победы над боснийцем Дамиром Бельо выразил заинтересованность в проведении боя с Сосланом Асбаровым.

«Спортивный интерес к Асбарову? Наверное, да, после его победы над Дмитрием Кудряшовым. За Димона поквитаться можно было бы», — сказал Папин после победы над Дамиром Бельо.

Папин победил боснийца Бельо техническим нокаутом во втором раунде. Бой проходил 29 октября на вечере бокса в Москве.

В сентябре Кудряшов судейским решением уступил Асбарову. Поединок проходил в лиге Hardcore Boxing.