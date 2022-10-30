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Папин — о признании Усика боксером года по версии WBO: «Они исключили россиян»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Алексей Папин отреагировал на новость о том, что украинец Александр Усик признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

«WBO исключила всех российских спортсменов, если не ошибаюсь, — сказал Папин журналистам после победы над Бельо. — Бетербиев чемпион WBO? Но он канадец, поэтому что тут говорить. Они исключили всех российских спортсменов из рейтингов. Согласен ли с тем, что Усик был лучшим в этом году? Усик как боксер, конечно же, красавец. Молодец».

29 октября в Москве Папин техническим нокаутом во втором раунде победил боснийца Дамира Бельо.

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Папин победил Бельо техническим нокаутом во втором раунде