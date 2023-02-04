Первый российский чемпион WBC Арбачаков поделился мнением о победах Бетербиева и Бивола

Чемпион мира среди любителей и профессионалов Юрий Арбачаков прокомментировал победы Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола над Энтони Ярдом и Саулем Альваресом.

«Бетербиев и Бивол достойно отстаивают свое звание чемпиона мира, показывают хороший уровень бокса, который действительно способствует развитию отечественного спорта. В последних боях Артур Бетербиев показал действительно класс бокса, силу, характер, стойкость, уверенность.

Для Бивола тоже большой нагрузкой был поединок с Саулем Альваресом. Это звезда бокса и первый номер. Поэтому бой был для него, конечно, тяжелый. Любой удар мог бы оказаться ощутимым для Дмитрия», — приводит Metaratings.ru слова Арбачакова.

Также он поделился мнением о возможном бое между Бетербиевым и Биволом.

«Если встреча Бетербиева и Бивола состоится, она будет интересной. Бой будет очень напряженным, потому что оба боксеры бьющие, технически очень хорошо подготовленные, и здесь не может быть шаблонных ударов, шаблонных решений, это будет очень аккуратный бой. Будет осторожность с обеих сторон. Откровенно, не могу сказать, кто победит, 50 на 50», — добавил боксер.

Бетербиев и Бивол владеют главными чемпионскими поясами в полутяжелом весе. Бетербиев — по версиям WBC, WBO и IBF, Бивол — по версии WBA. Победитель возможного боя между Артуром и Дмитрием получит звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.