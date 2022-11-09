Победитель боя Бетербиев — Ярд встретится с обязательным претендентом Смитом

Стало известно, с кем проведет следующий бой победитель поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдомю

Как сообщает Everything Boxing со ссылкой на главу Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, победитель боя встретится с обязательным претендентом Каллумом Смитом.

Бой между Бетербиевым и Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне. На кону будут стоять титулы WBC, IBF и WBO, принадлежащие 37-летнему россиянину.

8 ноября Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Отмечается, что боксеры могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с Россией.