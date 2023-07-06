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Сегодня, 13:48

Подтверждена дата боя Усика и Дюбуа

Виктория Кравченко
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Подтверждена дата боя чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1). Встреча боксеров состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша), сообщает BBC Sport.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Дюбуа в прошлом бою одолел Кевин Лерена (28-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
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