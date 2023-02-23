Поединок между Биволом и Бетербиевым может пройти в Абу-Даби

Бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в Абу-Даби.

«Этот бой может пройти в Абу-Даби. Для него там есть все условия. Но тут и многое зависит от Бетербиева в том числе», — приводит ТАСС слова представителей команды Бивола.

Ранее стало известно о том, что поединок, в котором встретятся Бивол и Бетербиев, может пройти в июне.

Бетербиев одержал 19 побед в своей карьере и ни одного поражения. На счету Бивола 21 победа и ни одного поражения.