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Сегодня, 21:36

Поединок между Биволом и Бетербиевым может пройти в Абу-Даби

Алина Савинова
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Бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в Абу-Даби.

«Этот бой может пройти в Абу-Даби. Для него там есть все условия. Но тут и многое зависит от Бетербиева в том числе», — приводит ТАСС слова представителей команды Бивола.

Ранее стало известно о том, что поединок, в котором встретятся Бивол и Бетербиев, может пройти в июне.

Бетербиев одержал 19 побед в своей карьере и ни одного поражения. На счету Бивола 21 победа и ни одного поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/17128949
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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