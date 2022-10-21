Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев раскритиковал Александра Емельяненко за согласие на бой против основателя поп-ММА промоушена Arena Сергея Еркаева.

«Зачем выходить против людей, чьи фамилии я даже не знаю. Зачем? С каким-то организаторами промоушенов... А послезавтра с кем он выйдет? С директором «Красного&Белого» что ли!?», — сказал Пономарев в интервью «СЭ».

Емельяненко и Еркаев подерутся в главном событии турнира Arena, который состоится 6 ноября в Москве.

24 сентября Емельяненко нокаутом уступил Вячеславу Дацику.