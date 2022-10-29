Поветкин согласился с признанием Усика боксером года

Российский боксер Александр Поветкин согласился с мнением, что украинец Александр Усик является боксером года. Такое решение приняла Всемирная боксерская организация (WBO).

«Я согласен, — сказал Поветкин журналистам 29 октября на вечере бокса в Москве. — Он хороший и сильный бой показал. Согласен».

В августе Усик судейским решением победил британца Энтони Джошуа и сохранил титулы чемпиона мира. В их первом бою, который состоялся в сентябре прошлого года, Усик победил Джошуа единогласным решением судей.