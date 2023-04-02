Поветкин против боя Бивола и Бетербиева: «Пусть россияне не бьются между собой»

Олимпийский чемпион и обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) поделился ожиданиями от потенциального реванша чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2), а также высказался против боя Бивола с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0).

«Я, конечно, за Дмитрия буду болеть однозначно [в бою против Альвареса]. Надеюсь, что он его разобьет. Дмитрий, в принципе, добавляет и добавляет. А что нового ему может показать Канело — я не знаю.

Если честно, не хотел бы увидеть бой Бивола с Бетербиевым. Пусть россияне не бьются между собой. Есть кого бить еще», — сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Fight Live.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.



