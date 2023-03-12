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Сегодня, 18:09

Представители МОК посетят женский чемпионат мира по боксу в Индии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представители Международного олимпийского комитета (МОК) по приглашению организаторов посетят чемпионат мира по боксу среди женщин, который пройдет в Индии, сообщает ТАСС.

«Представители МОК приедут на чемпионат мира по боксу по приглашению организаторов и местной федерации. Это должно способствовать укреплению взаимоотношений между МОК и IBA», — сообщил организатор турнира.

Чемпионат мира пройдет в Индии с 15 по 26 марта. Российские спортсменки выступят на турнире с флагом и гимном страны.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако ряд предъявляемых требований до сих пор остается невыполненным. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Олимпийских играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Источник: https://tass.ru/sport/17245243
Бокс
МОК
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