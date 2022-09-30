Президент IBA Умар Кремлев: «Пришло время разрешить всем спортсменам России и Белоруссии участвовать во всех официальных соревнованиях»

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила деятельность Федерации бокса Украины из-за вмешательства правительства в ее работу. Также было принято решение, что данные санкции не должны касаться боксеров, которые будет иметь прав выступать в нейтральном статусе.

Президентом Международной боксерской ассоциации является россиянин Умар Кремлев.

«Совет директоров проголосовал за отстранение украинской национальной федерации, а не спортсменов. Детали их участия и использования национальных знаков отличия уже согласованы.

Спорт вне политики: там, где он начинается, политика заканчивается. IBA здесь для того, чтобы защитить каждого боксера, независимо от политической ситуации на его родине.

Сейчас пришло время разрешить всем остальным спортсменам России и Белоруссии участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны. И МОК, и международные федерации должны защищать всех спортсменов, и не должно быть никакой дискриминации по национальному признаку», — приводит слова Кремлева пресс-служба IBA.