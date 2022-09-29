Кремлев заявил о возможности допуска российских спортсменов к международным соревнованиям

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о возможности допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. В рамках панельной сессии форума «Россия — спортивная держава», он призвал своих коллег забыть о политике и объединить усилия ради благополучия спортсменов.

«Россия — спортивная держава, это действительно так, — приводит слова Кремлева пресс-служба IBA. — Россия демонстрирует развитие спорта в большом количестве дисциплин. Как президент IBA хочу сказать, что менеджеры не должны лишать ни гимна, ни флага, а должны призывать к миру во всем мире. И сегодня я призвал бы своих коллег прекратить заниматься саботажем, а присоединиться и помогать спортсменам участвовать во всех международных соревнованиях и не лишать их ни гимна, ни флага, для спортсмена это самое главное. Они не ради медалей идут, а чтобы представлять свой народ».

Также президент IBA выразил надежду, что новый совет директоров примет правильное решение.

"К нам обратилась европейская конфедерация, они призывают допустить спортсменов, и я это разделяю. Мы не имеем права лишать наших любимых спортсменов их достижений, их мечты, мы должны создавать для них условия — это наша обязанность, мы приходим развивать спорт и помогать, созидать, а не рушить или играть в политические игры", — сказал он.

4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

25 сентября стало известно, что Умар Кремлев был утвержден в должности президента IBA.