Президент WBC назвал следующего соперника Тайсона Фьюри

Глава Всемирного боксерского совета (WВС) Маурисио Сулейман заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) встретится с победителем боя Деонтей Уайлдер (43-2) — Энди Руис-младший (35-2).

«Мы всеми силами пытались организовать бой Фьюри и Усика, и, конечно, жаль, что бой так и не состоится, ведь в следующий раз его организовать будет еще сложнее, потому что каждому бойцу нужно защищать пояс. WBC постановил, что соперник Фьюри определится в бою Деонтея Уайлдера и Энди Руиса», — приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Александр Усик и чемпион WBC в супертяжелом весе Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.