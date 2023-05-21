Реакция профессиональных боксеров на победу Хейни: «Лома победил»

Сегодня, 08:33
Профессиональные бойцы и аналитики оценили спорный исход поединка между Василием Ломаченко (17-3) и Девином Хейни (29-0).
Даниэль Кормье: «Это бокс...»
Мэнни Пакьяо: «Потрясающий бой от обоих бойцов!»
Тедди Атлас: «Я смог бы смириться с разницей в два очка, но не со счетом 116-112».
Шакур Стивенсон: «Ломаченко должен быть неоспоримым чемпионом. Он выиграл. Он выиграл этот бой».
Джамель Херринг: «Я не мог разобрать, что он [Хейни] сказал, потому что толпа была слишком громкой от гнева».
Реджис Прогрейс: «Лома победил».
Эдгар Берланга: «Сумасшедший, черт возьми, бой!»
Гастон Рейно: «Хейни получил пояса, а Ломаченко — наши сердца».
Джордж Камбосос: «Очень близкий бой. Лома в поздних раундах — воин».
Джош Томсон: «Вот почему люди больше не смотрят бокс. Они продвигают более молодого парня, а не того, кто действительно победил. Бокс умер».
Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.