Реакция профессиональных боксеров на победу Хейни: «Лома победил»

Профессиональные бойцы и аналитики оценили спорный исход поединка между Василием Ломаченко (17-3) и Девином Хейни (29-0).

Даниэль Кормье: «Это бокс...»

Мэнни Пакьяо: «Потрясающий бой от обоих бойцов!»

Тедди Атлас: «Я смог бы смириться с разницей в два очка, но не со счетом 116-112».

Шакур Стивенсон: «Ломаченко должен быть неоспоримым чемпионом. Он выиграл. Он выиграл этот бой».

Джамель Херринг: «Я не мог разобрать, что он [Хейни] сказал, потому что толпа была слишком громкой от гнева».

Реджис Прогрейс: «Лома победил».

Эдгар Берланга: «Сумасшедший, черт возьми, бой!»

Гастон Рейно: «Хейни получил пояса, а Ломаченко — наши сердца».

Джордж Камбосос: «Очень близкий бой. Лома в поздних раундах — воин».

Джош Томсон: «Вот почему люди больше не смотрят бокс. Они продвигают более молодого парня, а не того, кто действительно победил. Бокс умер».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.