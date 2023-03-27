Промоутер Усика: «Фьюри будет наказан»

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), уверен, что жадность и высокомерие чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) приведут его к краху.

«Фьюри упомянул, что не учился в школе, — сказал Красюк в интервью Fighting On The Inside Podcast. — К сожалению, у него не было шанса осознать, что жадность ведет к бедности. Это факт. Если ты жадный, то в какой-то момент ты потеряешь свои деньги. Ты потратишь деньги, а затем окажешься на мели из-за жадности и эгоизма.

Речь идет не только о Тайсоне, а обо всех, кто ведет себя таким образом. Если ты высокомерный, то будешь наказан. Жизнь накажет тебя, это 100 процентов. Если ты врешь, тебя разоблачат. Если ты делаешь зло, оно вернется к тебе. Это очень простые законы жизни».

Усик и Фьюри не смогли договориться об объединительном бое. Украинец должен провести защиту титулов в бою против Даниеля Дюбуа (19-1).