Промоутер Усика: «Бой с Фьюри состоится не позднее 4 марта 2023-го»

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), считает, что объединительный поединок с Тайсоном Фьюри (33-0) состоится в начале 2023 года.

«Бой с Фьюри должен состояться не позднее 4 марта. Место проведения — любое место во Вселенной, — сказал Красюк в интервью The Mirror. — Насколько нам известно, Фьюри цел и невредим».

В другом интервью Красюк сообщил, что поединок Фьюри и Усика может состояться либо в Великобритании, либо на Ближнем Востоке.

«Бой может состояться на «Уэмбли», в Кардиффе или в любом другом месте в Великобритании, — отметил Красюк в интервью SecondsOut. — Мы ведем переговоры с тремя странами на Ближнем Востоке, и у нас есть альтернативный вариант — Великобритания. Худший вариант — это драться на «Уэмбли» или на любом другом стадионе [в Великобритании]».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.