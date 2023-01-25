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Сегодня, 10:50

Промоутер Цзю: «Тим готов захватить мир»

Промоутер Роуз считает, что Тим Цзю готов стать чемпионом мира
Давид Хачатрян
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Генеральный директор No Limit Boxing Джордж Роуз заявил, что обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) готов стать чемпионом мира.

«Я посетил его в США во время тренировочного лагеря. Поверьте мне, он готов захватить мир, — приводит слова Роуза Boxing Scene. — Он в лучшей форме в своей жизни. Впервые с 2021 года будет драться дома, он голоден как никогда. Это будет адское зрелище.

Тем не менее Тим понимает, что легкой прогулки по парку не будет. Перед ним очень, очень опасный боец. Харрисон — единственный, кто побеждал неоспоримого чемпиона Джермелла Чарло, так что он рискует.

Трудно поверить, что прошло уже два десятилетия с тех пор, как фанаты были свидетелями чемпионства Цзю. Но ждать осталось недолго. В ближайшее время мы объявим город и арену, где пройдет это грандиозное событие».

Цзю и Тони Харрисон (29-3) встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.
 

Бокс
Тим Цзю
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