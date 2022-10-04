Эдди Хирн подтвердил, что бой Фьюри и Джошуа не состоится

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн обвинил в срыве боя сторону Тайсона Фьюри (32-0), заявив, что «Цыганский король» не собирался драться с Энтони Джошуа (26-3).

«Бой отменен, но мы рады будем продолжить переговоры, — сказал Хирн в интервью Sky Sports. — На мой взгляд, он [Фьюри] не будет драться с Энтони Джошуа. Мы вели переговоры, но нам сказали, что мы не уложились в дедлайн. Мы отправили им контракт, на что они сказали, что бой отменен.

Они поставили нам условия и дату, которые, как они думали, мы не примем. Но мы приняли их условия. Мы были готовы устроить бой. Сперва нас попросили согласовать контракт к понедельнику, затем — к среде. Затем нам сообщили, что бой отменен. Мы не собираемся играть в игры с парнем, который публично называет Эй Джея придурком, говорит, что все кончено, а затем просит подписать контракт. Подерись с кем-нибудь, а мы займемся своими делами. Посмотрим, что из этого выйдет".

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.