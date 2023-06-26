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Сегодня, 15:37

Эдди Хирн: «Каллум Смит нокаутирует Бетербиева»

Эдди Хирн предполагает, что Смит победит Бетербиева
Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предполагает, что обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Каллум Смит собирается нокаутировать Бетербиева, — сказал Хирн в интервью Fight Hub TV. — Это будет в том виде, когда боец падает лицом вниз. Послушайте, ты не хочешь давать смелые прогнозы, потому что Бетербиев — фаворит. Но давайте представим, что он [Смит] будет у канатов, а Бетербиев начнет его прессинговать. И Каллум может провернуть то, что у него получается лучше всего — подловить на контратаке левым хуком и нокаутировать с одного удара. Бетербиев на спаде. Ему 39 лет, но он еще зверь. Он крут. Но рано или поздно он проиграет».

Бетербиев подерется со Смитом 19 августа в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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