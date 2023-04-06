Эдди Хирн рассказал, почему Фьюри не хочет драться с Усиком

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) опасается чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Если бы Тайсон Фьюри хотел бы стать неоспоримым чемпионом и действительно считал, что Усик для него легкий бой, он был без сомнений принял бы этот бой, — сказал Хирн в эфире The MMA Hour. — Но он понимает, насколько хорош Александр Усик, поэтому был готов выйти против него только на своих условиях».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.