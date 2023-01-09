Промоутер Фьюри: «Мы отправили проект контракта команде Усика»

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подтвердил, что он отправил команде чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) проект контракта на бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Мы отправили им проект контракта, — сказал Уоррен talkSPORT. — Сейчас мы должны действовать очень быстро, потому что время работает против нас. Где они будут драться? Там, где больше заплатят. Я знаю, что многие люди хотят увидеть этот бой на «Уэмбли», и я тоже, но Мохаммед Али и Джордж Форман бились в Заире, а затем у нас был Триллер в Маниле. Также можно вспомнить громкие бои на Ямайке. Они дрались там, потому что им заплатили большие деньги. Эти парни сделают то же самое. Я, как и Тайсон, хочу организовать этот бой в марте, а затем организовать ему еще один бой осенью».

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.