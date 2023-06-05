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Сегодня, 08:58

Промоутер Фьюри обвинил Усика в жадности

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) не может обвинять чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) в жадности, потому что сам хочет выступать только за большие гонорары.

«Единственное, в чем заинтересован Усик, — это жирный чек и бои за большие гонорары в Саудовской Аравии, — сказал Уоррен в интервью talkSPORT. — Я понимаю это, но не надо выставлять все так, будто Тайсон тут самый жадный. Ты отправляешься в Саудовскую Аравию, потому что там заплатят много денег.

Если тебе платят в три или четыре раза больше денег, можете назвать это жадностью, хорошим бизнесом или чем-то еще, но к Тайсону Фьюри это не имеет никакого отношения. Вот почему Усик не хотел драться с Тайсоном в Великобритании. Мы предложили ему этот бой летом и держали это в секрете. Мы не распространялись об этом, и Усик так ничего и не ответил».

Ранее Усик заключил соглашение с промоутерской компанией из Саудовской Аравии Skills Challenge Entertainment.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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