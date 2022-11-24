Промоутер Хирн назвал возможного соперника Бивола

Британский промоутер Эдди Хирн назвал нового вероятного соперника непобежденного чемпиона мира WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола.

«Мы хотели, чтобы Альварес в следующем бою подрался с Биволом, но очевидно, что дивизион из-за этого топчется на месте. Дмитрий провел обязательную защиту титула, победив Рамиреса и теперь, после отказа «Канело», Буатси может стать следующим соперником Бивола», — цитирует промоутера Boxing News 24.

В своем последнем бою, 5 ноября, Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона WBA.

Британский боксер Джошуа Буатси одержал 16 побед в 16 поединках. 31-летний россиянин провел 21 бой, одержав 21 победу.