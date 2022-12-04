Промоутер Усика: «Фьюри и Чисора показали не бой, а дорогой спарринг»

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), считает, что Тайсон Фьюри (33-0) и Дерек Чисора (33-13) показали не бой, а спарринг.

«Я не знаю, что тут комментировать, — сказал Красюк в интервью Boxing UK. — Я уважаю обоих бойцов. Но то, что мы увидели — это далеко не бокс. Я согласен с Усиком, что это был дорогой спарринг. Кто-то вообще понял, что кричал Фьюри [Усику] после боя? Мы почувствовали энергию, но не разобрали слов. Только богу известно, что будет дальше, но мы идем за званием абсолютного чемпиона мира».

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на стадионе ФК «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.