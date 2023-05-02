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Сегодня, 08:57

Промоутер Усика обвинил команду Фьюри в высокомерии

Давид Хачатрян
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), заявил, что договариваться с представителями чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) очень тяжело.

«Я верю, что бой с Фьюри состоится после поединка с Дюбуа, — сказал Красюк изданию talkSPORT. — Возможно, мы подрались бы с ним [Фьюри] раньше, но нам следует соблюдать правила WBA.

Вспомните «Грохот в джунглях». Это было тяжело организовать, при том что это было в Заире [ныне Демократическая Республика Конго] и нужно было еще как-то с этого заработать. Это было практически невозможно, но сейчас этот бой вписан золотыми буквами в историю бокса.

Я уверяю, что договариваться с нами всегда было очень легко. Сложно договориться с представителями Фьюри, его юристами и промоутером. То, что этот бой еще не состоялся, — это неуважение к фанатам бокса. Это очень высокомерно».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

Усик следующую защиту титулов проведет против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1).

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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