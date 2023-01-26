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Сегодня, 16:56

Промоутер Владимир Хрюнов назвал раунд, в котором Бетербиев нокаутирует Ярда

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Промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на бой за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе (WBC, WBO и IBF) между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.

«Фактор, которого сейчас нужно опасаться — промоутеры. Боб Арум (промоутер Бетербиева) и Фрэнк Уоррен (промоутер Ярда) — очень хорошие партнеры в самом дорогом проекте профессионального бокса, который называется Тайсон Фьюри, — приводит «КП-Спорт» слова Хрюнова. — Для них, конечно, выгоднее, чтобы победил Ярд. Энтони — это следующий ход к платному английскому телевидению, это бой с Дмитрием Биволом, это бой с кем-то из внутренней конюшни. Как Арум и Уоррен будут это реализовывать? Здесь инструментов много. Поэтому Артуру нужно быть осторожнее. Кто победит? Победа Артура Бетербиева нокаутом в 9 раунде».

Чемпион мира из России Бетербиев встретится с британским претендентом 28 января на лондонском стадионе «Уэмбли».

Источник: kp.ru
Артур Бетербиев
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