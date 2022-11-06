Рахимов победил Барретта и стал чемпионом мира по версии IBF

Шавкатджон Рахимов из Таджикистана победил британца Зелфа Барретта и завоевал пояс чемпиона мира во втором полулегком весе по версии IBF. Бой завершился техническим нокаутом в 9-м раунде.

В главном бою вечера сойдутся российский чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес

31-летний Бивол одержал 20 побед (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и также ни одного поражения.