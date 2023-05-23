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Сегодня, 06:08

Раисов рассказал, что поменял в подготовке после поражения в бою с Вартаняном

Виктория Кравченко
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Российский боец лиги АСА Юсуф Раисов рассказал, что изменил в своей подготовке после поражения в полуфинале Гран-при АСА от Эдуарда Вартаняна.

«В плане опыта после поединка с Эдиком я многое поменял. Всю свою карьеру, много чего пробую. Более опытные ребята говорили мне всегда придерживаться одного плана, а я хочу работать и в стойке, и со спины в грэпплинге, где спокойно вставал из-под оппонента. Сейчас понял, что нужно придерживаться одного грамотного плана и выходить победителем из поединка. Если ты быстрее в ударной технике, надо работать в стойке, в другом случае стоит побороться», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

4 ноября на турнире АСА 147 в Москве Эдуард Вартанян победил Юсуфа Раисова техническим нокаутом во втором раунде и вышел в финал Гран-при в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/raisov-rasskazal-chto-pomenyal-v-podgotovke-posle-boya-s-vartanyanom-253126/
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