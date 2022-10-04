Рамирес назвал бойца, с которым он хочет подраться после победы над Биволом

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (44-0) планирует подраться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (58-2) после победы над чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0), несмотря на то что Альварес заявил о неготовности драться с соотечественником.

«Лучшие должны драться с лучшими, — отметил Рамирес в интервью FightHype. — Как только я выиграю у Бивола, мне будет все равно, с кем драться: китайцем или мексиканцем. Мы бойцы, и мы должны сражаться друг с другом. Война — захватывающее для зрителей шоу. Вот почему все любят, когда два мексиканца на ринге».

Бивол подерется с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.