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Сегодня, 08:12

Рамирес не считает Бивола самым серьезным соперником в своей карьере

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (44-0) не считает чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) самым серьезным в карьере соперником.

«Является ли Бивол самым опасным соперником в моей карьере? Не совсем. Я выходил на ринг со многими хорошими бойцами, — отметил мексиканец в интервью FightHype. — Это важный для меня бой, потому что он пройдет за титул. Но за свою карьеру я встречался с действительно хорошими бойцами. В бою с Биволом я попру вперед, буду выбрасывать много ударов. Это будет захватывающий поединок».

Бивол и Рамирес подерутся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Дмитрий Бивол
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