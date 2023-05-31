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Сегодня, 14:12

Райан Гарсия назвал трех бойцов, с которыми он хочет подраться

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) заявил, что его следующий бой может пройти против чемпиона WBA в суперлегком весе Роландо Ромеро (15-1), Исаака Круза (24-2) или экс-чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (18-1).

«Вот три человека, с которыми я хочу подраться в следующем бою: Ролли [Роландо Ромеро], Исаак Круз и Теофимо Лопес», — написал Гарсия в Twitter.

Джервонта Дэвис (29-0) победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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